Classic Motorcycle Mechanics ist schon seit jeder das Magazin der Wahl für Motorradfans, die das Beste aus ihrem klassischen Bike herausholen wollten. Jetzt ist das beliebte Motorradmagazin unter dem Namen „ Classic Bike Mechaniker “ auch in Deutschland erhältlich.



Classic Bike Mechaniker ist voller informativer Storys zum Thema Reparatur, Restaurierung und Fahrspaß mit Bikes aus den 70er, 80er und 90er Jahren mit einem starken Focus auf Leser-Motorrädern.



Als einzige Qualitätszeitschrift, die sich inhaltlich mit allen japanischen Motorrädern beschäftigt, und die außerdem auf ein umfangreiches Archiv von Artikeln und Tests zurückgreifen kann, will sich Classic Bike Mechaniker bei allen Freunden klassischer japanischer Motorräder einen Namen als „Szene-Bibel“ machen