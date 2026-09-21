Uncut October 2026 - Joy Division

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What's in the issue

Joy Division, a free 15-track CD, Jimi Hendrix, The Cramps, Syd Barrett, Elliott Smith, Van Morrison, Bon Iver, Steve Hillage, Beck, Phoebe Bridgers and more!