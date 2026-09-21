Uncut August 2026 - The Rolling Stones

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What's in the issue

The Rolling Stones, a free 15-track CD, Gregg Allman, Siouxsie Sioux, The Kinks, John Coltrane, Daniel Lanois, The Beastie Boys, King Gizzard, Kraftwerk, Paul Simon, White Denim and more!