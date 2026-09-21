Uncut June 2026 - The Smiths

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What's in the issue

The Smiths, a free 15-track new music CD, Ringo Starr, Bruce Springsteen, Talk Talk, The Lemon Twigs, Laurie Anderson, The Human League, Ed O'Brien, My Bloody Valentine, Funkadelic, Jeff Parker and more!